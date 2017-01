Chennai Power Shutdown Areas on 21-01-2017

Power supply will be suspended in the following areas on 21-01-17 between 9.00 A.M. to 2.00 P.M. for maintenance work.Supply will be resumed before 2.00 P.M. if the works are completed.

TONDIARPET AREA : Nethaji nagar, Nehru nagar, Kumaran nagar, Sivaji nagar,Sundaram Pillai nagar, E.H.road, Annai Sathiya nagar, Patel nagar,Parameswaran nagar, Azees nagar, Navalar qts., Durga Devi nagar, Gandhi nagar, Burma colony, Rajiv Gandhi nagar, Basin road, Sanjai Gandhi nagar,Karunanidhi nagar, Indira Gandhi nagar, Rajasekaran nagar, Tamilar nagar,CISF QTRS, Cornation nagar, Velan nagar, Govindasami nagar, Ezhil nagar A & B Block, Annai Sathiya nagar, Chandrasekar nagar, K.H. road, Moopanar nagar, Manali salai, Thiruvalluvar nagar, Meenambala nagar, Anna nagar, JJ nagar, Kamarajar nagar, Jeeva nagar, Sirinthapalayam, Kannagi nagar, Munesswaran nagar, Barathy nagar, Gopal reddy nagar, Barathy nagar qts.Motchapuram, Sudhandhirapuiram, Thiyagappa Chetty st, Karumariamman nagar, MGR nagar, Rickshaw colony, Sunabukalvai.

NOLAMBUR AREA: NNS, HIG, MIG, Chinna Nolambur, Adayalampet, Kongu Nagar, Mugappair West Block 1 to 8th Block, Rajankuppam, Panneer Nagar, Mohanaram Nagar, Jaswanth Nagar, Reddy Palayam area AIBEA Nagar, Vellar Street, Eri Scheme, Gangai Amman Nagar, Ponniamman Nagar, Keel ayanambakkam.

PUDHUTHANGAL AREA : Mullai nagar TNHB, State Bank colony, Mudichur road,Old Tambaram, Patel nagar, Irumbuliyur, Vaigai nagar, Sai nagar, T.T.K. nagar, Krishna nagar, Sakthi nagar, Kalayan nagar, Kishkintha road, Reddiyar Palayam, Melandai st, Bharathi nagar, Kannadapalayam, Good will nagar, Gandhi nagar, Kannan avenue, Kurinji nagar(part), Amutham nagar(part).

PERUNGALATHUR AREA : Old Perungalathur, Paravathy nagar, Mudichur, Royappa nagar, Krishna nagar, Lakshmi nagar, Varatharajapuram, Ranga nagar, Annai Indra nagar.

GUMMIDIPOONDI SIPCOT –I &IV AREA : Gummidipoondi Sipcot SS.I & IV Industrial Complex area, Kayalarmedu, Elavoor, Pethikuppam Village, Periya Obalapuram, Sunnambukulam, Chinaobalapuram, Gummidipoondi Housing Board complex, Gummidipoondi Bazaar, New Gummidipoondi, Bypass road, Ma.Po.Si. nagar, SR Kandigai, Thambureddy palayam, Rettembedu, Rajapalayam, “>Perianatham, Mangavaram, Appavaram, Choliampakkam, Ayanallur, Enathimelpakkam.