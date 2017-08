Chennai Power Shutdown Areas on 09-08-2017

Power supply will be suspended in the following areas on 08.08.2017 from

09.00 am to 04.00 pm for maintenance work.

Supply will be resumed before 04.00 P.M if the works are completed.

PAMMAL AREA : Hindustan lever colony, Pasumpon nagar part, Nallathambi

road part, Pozhichalur main road, Iyappa nagar Eswaran nagar, Gandhi nagar,

Periyar nagar, P.P. Ammankoil st, Sankar nagar, Mahalakshmi nagar,

Subbaraya nagar, Viman nagar, Agatheswarar nagar, Venkateswara nagar part,

Bharathi nagar.

TONDIARPET AREA : T.H.road, G.A.road, Solaiappan st, Sanjeevirayan koil st,

Kappal Polu st, Thandavaraya Mudali st & Gramani st, Balu Mudali st,

V.P.koil st, Ramanuja Iyer st, R.K.nagar, Tondiarpet part, Old

Washermenpet, Avathana Ramasamy st, Subburayalu st, Kothandaraman st, Sri

Rangammal st.