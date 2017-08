Chennai Power Shutdown Areas on 08-08-2017

Power supply will be suspended in the following areas on 08.08.2017 from

09.00 am to 04.00 pm for maintenance work.

Supply will be resumed before 04.00 P.M if the works are completed.

RAMAPURAM AREA : Bharathi salai, Valluvar salai, Sathiya nagar, Sabari

nagar, Mugalivakkam, Manapakkam, Ramapuram, Mount Poonamalle main road,

Nesapakkam, Jayabalaji nagar, Venkataraman salai, Soolai Pallam (MGR

Nagar),Venkateswara nagar, Kolapakkam.

FLOWER BAZAAR AREA: Rattan Bazaar, NSC Bose road, Frazier Bridge road,

Evenning Bazaar, Devaraj Mudali st, Mint st, Nainniappa Naicken st,

Genguram st, Raghu Naickulu st, Pethu Naicken st, EVR salai.

PARK TOWN AREA : Ponnappa chetty st, Kesava Iyer st, Ravana Iyer st, Vengu

chetty st, EK Agraharam st, Anthony st, Paramasivam st, Rasappa chetty st,

Perara st, Edapalayam, Wall tax road.

SOWCARPET CENTRAL AREA : Godown st, Narayanan Mudali st and lane,

Govindhappa Naicken st, Kasi chetty st and lane, Starten Muthaiyan st.

ESPLANADE SECTION : NSC Bose road, Umberson st, Annapillai st, Union Bank

(HT), Mallayappa st, Anderson st, Bunder st, Badriyan st, Stringer st,

Narayanappa road Broadway Bus stand, Kandappa chetty st, Chinnathambi st,

MMC Mens Hostel, BSNL Office.

NOLAMBUR AREA: NNS, HIG, MIG, Chinna Nolambur, Adayalampet, kongu Nagar,

Mugappair West Block 1 to 8th Block, Rajankuppam, Panneer Nagar, Mohanaram

Nagar, Jaswanth Nagar, Reddy Palayam area AIBEA Nagar, Vellar Street, Eri

Scheme, Gangai Amman Nagar, Ponniamman Nagar, Keel ayanambakkam.